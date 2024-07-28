Эдерсон: «Я счастлив в «Манчестер Сити», мне комфортно с моими товарищами по команде»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон прокомментировал возможный уход из английского клуба.

Ранее главный тренер горожан Хосеп Гвардиола допустил, что 30-летний вратарь может уйти из команды этим летом. Сообщалось, что Эдерсон интересен саудовскому клубу «Аль-Иттихад».

«Я счастлив в «Манчестер Сити», мне комфортно с моими товарищами по команде. Сейчас я спокоен и восстанавливаю свои физические кондиции. Что бы ни случилось, все в руках Бога», — заявил Эдерсон.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча, пропустил 34 гола и отыграл 16 встреч на ноль. Его контракт с горожанами рассчитан до конца июня 2026 года.