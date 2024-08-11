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Сегодня, 06:42

Эдерсон подтвердил, что остается в «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон объявил, что продолжит карьеру в английском клубе.

В летнее трансферное окно сообщалось, что в 30-летнем вратаре бразильце заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

«Конец спекуляциям. Я поговорил с партнерами, тренером, директором. Конечно, я поговорил со своей семьей, это было совместное решение – мы остаемся в «Сити» еще на несколько лет.

Когда я говорил, что мое будущее еще не определено, было несколько предложений. Конечно, в СМИ говорят много вещей, иногда немного придумывают. Но сейчас мое будущее уже решено, особенно после разговора с Гвардиолой. Я сосредоточен на игре за «Манчестер Сити», – приводит слова Эдерсона ESPN.com.br.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча, пропустил 34 гола и отыграл 16 встреч на ноль.

Контракт голкипера с «горожанами» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Манчестер Сити
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