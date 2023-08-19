Экс-девушка Антони подаст на форварда «Манчестер Юнайтед» заявление в полицию Англии

Бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Габриэла Каваллин собирается подать заявление в полицию в Англии по поводу домашнего насилия.

Бразильское издание UOL получило доступ к 70-страничному документу, в котором собраны «доказательства» оскорбительного поведения бразильца. Адвокат девушки рассказал, что футболисту, возможно, придется ответить за три разных преступления. Она подвергалась агрессии и угрозам, живя в Манчестере.

В июне этого года Каваллин сделала аналогичные обвинения в Бразилии.