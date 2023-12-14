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Сегодня, 20:39

Экс-форвард ЦСКА Жо попал в рейтинг худших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жо.
Фото Reuters
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Портал FourFourTwo составил рейтинг худших игроков в истории АПЛ.

В список вошли 35 футболистов. 32-е место занял бывший нападающий ЦСКА Жо, который с 2008 по 2011 годы играл за «Манчестер Сити». Он провел за «горожан» 42 матча, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. 19-м в рейтинге стал экс-форвард московского «Динамо» Андрей Воронин, выступавший за «Ливерпуль».

Первое место в рейтинге занял сенегальский нападающий Али Диа, которого в 1996 году подписал «Саутгемптон». Футболист обманом добился трансфера, заявив, что он двоюродный брат обладателя «Золотого мяча»-1995 Джорджа Веа. Он провел один матч за клуб.

Топ-10 рейтинга:

  1. Али Диа («Саутгемптон», 1996)
  2. Массимо Таиби («Манчестер Юнайтед», 1999-2001)
  3. Савио («Вест Хэм», 2009)
  4. Джуниор Льюис («Лестер», 2001-2004)
  5. Милтон Нуньес («Сандерленд», 2000-2001)
  6. Джози Алтидор («Халл Сити», 2009-2010)
  7. Игорь Степанов («Арсенал», 2000-2003)
  8. Бебе («Манчестер Юнайтед», 2010-2014)
  9. Эрик Джемба-Джемба («Манчестер Юнайтед», 2003-2005)
  10. Уинстон Богард («Челси», 2000-2004)
Жоао Алвес де Ассис Силва (Жо)
Футбол
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