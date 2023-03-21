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Бербатов: «Если «Манчестер Юнайтед» будет искать нападающего, то должен подписать Осимхена — он великолепен»

Руслан Минаев
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, какого нападающего хотел бы видеть в составе манкунианцев.

«Виктор Осимхен. Парень великолепен в данный момент. Он очень молод, хорошо борется в воздухе, обладает исключительной скоростью, а голы, которые он забивает за «Наполи», невероятны. Если клуб будет искать летом нападающего, он должен стать приоритетной целью», — сказал болгарин Betfred.

Контракт 24-летнего Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года. В этом сезоне нигериец провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.

Форвард перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году за 75 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Димитар Бербатов
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