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Игало: «Если бы Осимхен спросил моего мнения, я бы посоветовал ему перейти в «МЮ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало дал совет нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

«Я думаю, что Осимхен отлично впишется в команду «МЮ». Если бы он спросил моего мнения, что ему делать, я бы посоветовал ему перейти в «Юнайтед», потому что для меня это самый великий клуб», — приводит слова Игало utdreport.

Осимхен в текущем сезоне сыграл за «Наполи» 26 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Контракт 24-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: utdreport
Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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