Экс-футболист «Арсенала» Эбуэ объяснил 100-миллионный трансфер Мудрика в «Челси»

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Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ в разговоре с «СЭ» оценил трансфер нападающего Михаила Мудрика в «Челси».
«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких. Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился. АПЛ — большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», — сказал Эбуэ «СЭ».
Во время зимнего трансферного окна «Арсенал» сделал украинского вингера своей главной целью, но в последний момент «Челси» опередил «канониров» и приобрел Мудрика за 106 миллионов евро.
«Челси» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы АПЛ с 31 очком за 22 матча. Лидером в этом сезоне пока является «Арсенал», набрав 51 очко за 21 матч.