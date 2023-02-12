0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:36

Экс-футболист «Арсенала» Эбуэ объяснил 100-миллионный трансфер Мудрика в «Челси»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Михаил Мудрик.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ в разговоре с «СЭ» оценил трансфер нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких. Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился. АПЛ — большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», — сказал Эбуэ «СЭ».

Во время зимнего трансферного окна «Арсенал» сделал украинского вингера своей главной целью, но в последний момент «Челси» опередил «канониров» и приобрел Мудрика за 106 миллионов евро.

«Челси» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы АПЛ с 31 очком за 22 матча. Лидером в этом сезоне пока является «Арсенал», набрав 51 очко за 21 матч.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ надеется на победу «канониров» в этом сезоне АПЛ

Мартин Киоун уверен, что Кейн способен побить рекорд Ширера по голам в АПЛ