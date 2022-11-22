Канчельскис об уходе Роналду из «МЮ»: «Он спокойно найдет себе что-то в США»

22 ноября, 20:55
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» уход форварда Криштиану Роналду из английской команды.
«Это было ожидаемо. Я говорил, что это произойдет до Нового года, все к этому шло. Ничего здесь такого нет, спокойно отыграет чемпионат мира, а потом будет искать команду, если еще не нашел. Думаю, он окажется в США, спокойно найдет себе что-то, это самый оптимальный вариант. Амбиции в еврокубках? Возраст берет свое, он не молодеет. Команда Бекхэма им интересовалась. Закольцевать историю в Португалии? Не думаю, что вариант со «Спортингом» его устроит», — сказал Канчельскис «СЭ».
18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью нападающего Пирсу Моргану, в котором игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
В текущем сезоне 37-летний португалец сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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