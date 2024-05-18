Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:07

Экс-игрок сборной Англии Батчер: «Канчельскис был лучше Аршавина»

Telegram Дзен

Бывший защитник сборной Англии Терри Батчер сравнил Андрея Канчельскиса и Андрея Аршавина. Оба футболиста выступали в чемпионате Англии.

«Сложный вопрос, но, как по мне, Канчельскис был лучше. Он проявил себя и в Шотландии, и в АПЛ, он был потрясающим футболистом. В современном футболе у вингеров нет так много опций на поле, но Канчельскис был невероятен. Он просто проносился мимо соперников в своем темпе и потом забивал. Это одно из самых завораживающих зрелищ, что мне доводилось видеть в футболе», — приводит слова Батчера «РБ Спорт».

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Аршавин играл за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год с перерывами.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Андрей Канчельскис
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Обсудить
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Стало известно о подготовке Францией группы «полезных на Украине» разведчиков
Захарова заявила о желании ФРГ замять тему утечки разговора об ударах по РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Саутгемптон» сыграет с «Лидсом» в финале плей-офф за выход в АПЛ