4 ноября, 17:20

Экс-футболиста сборной Англии Бекхэма посвятили в рыцари

Алина Савинова

Король Великобритании Карл III посвятил в рыцари бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, сообщает The Guardian.

Экс-футболист награжден рыцарским титулом в знак признания за многолетний вклад в спорт и благотворительность. Церемония посвящения прошла во вторник в Виндзорском замке.

«Это такой важный момент для нашей семьи. Я очень горжусь такой честью. Я вырос в скромной семье в Ист-Энде и всегда хотел стать профессиональным футболистом. И вот теперь я стою здесь, в Виндзорском замке, рядом с его величеством королем», — заявил Бекхэм.

Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году. Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ». За сборную Англии полузащитник провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. В настоящее время 50-летний Бекхэм занимает пост совладельца клуба МЛС «Интер Майами».

