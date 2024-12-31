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Сегодня, 09:22

Гарет Саутгейт посвящен в рыцари

Руслан Минаев
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
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Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посвящен в рыцари.

54-летний специалист был включен в список награжденных, который утвержден королем Великобритании Карлом III. Тренера удостоили звания в связи с двумя подряд выходами сборной Англии в финал чемпионатов Европы (в 2021-м и 2024-м).

Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 по 2024 год. Он является самым успешным тренером национальной команды со времен Альфа Рамси, который привел команду к победе на чемпионате мира 1966 года.

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Гарет Саутгейт
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