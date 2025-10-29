Видео
29 октября, 18:15

Эден Азар вошел в Зал славы АПЛ

Руслан Минаев
Эден Азар.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар стал 26-м членом Зала славы английской Премьер-лиги.

Бельгиец играл за синих с 2012 по 2019 год. Вместе с «Челси» он дважды становился победителем чемпионата Англии, по одному разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, и два раза — Лигу Европы. За лондонский клуб он провел в АПЛ 245 матчей, забил 85 голов и сделал 57 результативных передач. В октябре 2023-го Азар объявил о завершении карьеры.

Ранее в Зал славы АПЛ были введены Гари Невилл, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт, Петер Шмейхель, Тони Адамс, Петер Чех, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Энди Коул, Джон Терри, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

5

  • zg

    Лошара,не свалил бы в Реал,карьера сложилась бы значительно лучше!

    29.10.2025

  • serkonol

    безусловно в апл феерил, но потом развёл реал на деньги. мерзкий глупышка.

    29.10.2025

  • Russpiel

    ... и обомлел.

    29.10.2025

  • инок

    Эден Азар, безусловно, заслужил право нахождения в Зале Славы АПЛ.))

    29.10.2025

    Эден Азар
    Футбол
    ФК Челси
