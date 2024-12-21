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Сегодня, 19:50

Мостовой заявил о готовности помочь Гвардиоле в «Манчестер Сити»: «Из Москвы побежал бы»

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, как бы отреагировал на просьбу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о помощи.

«Побежал бы из Москвы. Конечно, нифига себе! С другой стороны, ясно, что этого никогда не будет. Зачем ему звать, когда у него своих испанцев 50 человек есть», — сказал Мостовой «СЭ».

«Манчестер Сити» не может одержать победу в АПЛ на протяжении трех матчей (2 поражения и 1 ничья). Команда Хосепа Гвардиолы опустилась на шестое место в турнирной таблице с 27 очками после поражения от «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (1:2).

(Александр Абустин)

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Александр Мостовой
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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