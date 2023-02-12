Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ надеется на победу «канониров» в этом сезоне АПЛ

Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ в разговоре с «СЭ» оценил шансы лондонской команды на победу в этом сезоне АПЛ.

«Я очень хочу, чтобы «Арсенал» взял чемпионство в этом сезоне. Последний раз они выигрывали в сезоне 2003/2004. Команда на хорошем ходу, но, как вы знаете, в АПЛ всегда тяжело и сложно. Но вы никогда не можете говорить наверняка. Нужно продолжать играть на таком же уровне», — сказал Эбуэ «СЭ».

Эбуэ выступал за «канониров» с 2004 по 2011-й год. «Арсенал» продолжает лидировать в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав в 21 матче 51 очко. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет шесть очков.