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1 апреля, 23:48

Экс-игрок «Арсенала» Мерсон назвал Салиба и Габриэла лучшей парой центральных защитников в АПЛ

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Бывший футболист «Арсенала» высказался об игре лондонского клуба в обороне в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

«Вильям Салиба и Габриэл лучшая пара центральных защитников в лиге. Они очень стабильны, и этому способствует тот факт, что они постоянно играют вместе. В матче с «Ман Сити» игра в обороне была великолепна, и когда вы видите такую надежную игру, то должны давать «Арсеналу» шансы в Лиге чемпионов», цитирует Мерсона Sky Sports.

На данный момент команда Микеля Артеты занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков в 29 матчах. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 2 очка.

В Лиге чемпионов «канониры» дошли до четвертьфинальной стадии турнира, где сыграют с «Баварией». Первый матч команд состоится 9 апреля в Лондоне, а ответная встреча запланирована на 17 апреля в Мюнхене.

ФК Арсенал (Лондон)
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