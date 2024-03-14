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14 марта, 16:42

Экс-игрок «Арсенала» Пети считает, что Клопп превзошел Венгера

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети сравнил работу экс-наставника лондонцев Арсена Венгера и главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Полагаю, можно сказать, что Клопп превзошел Венгера, потому что он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, а также Кубок Англии и Кубок лиги, а это говорит само за себя. Венгер трижды выигрывал премьер-лигу, и все помнят тот сезон без поражений, но «Арсенал» Арсена упустил свой шанс выиграть Лигу чемпионов, проиграв «Барселоне» в финале», — приводит слова Пети Mirror.

В конце января Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. Он возглавляет команду с 2015 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Арсен Венгер
Юрген Клопп
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