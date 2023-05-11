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Сегодня, 15:27

Экс-игрок «Арсенала» Райт считает, что Лукаку должен вернуться в «Челси»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Арсенала» Иан Райт призвал нападающего «Интера» Ромелу Лукаку вернуться в «Челси». В миланском клубе бельгиец выступает на правах аренды, но при этом хочет остаться в клубе на постоянной основе.

«Ходят слухи, что Маурисио Почеттино хочет вернуть Лукаку в «Челси». У него есть незавершенные дела на «Стэмфорд Бридж». На его месте я хотел бы вернуться и заткнуть хейтеров. Он должен это сделать», — цитирует Райта журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

В 2021 году «Челси» заплатил за переход Лукаку 113 миллионов евро. Футболист провалился в прошлом сезоне, после чего вернулся в «Интер» на правах аренды.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 21 матч в серии А, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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