Экс-игрок «Арсенала» Уилшир стал главным тренером «Норвича»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир назначен главным тренером «Норвича», сообщает пресс-служба «канареек».

32-летний англичанин последние два года возглавлял команду «Арсенала» до 18 лет. Он сменил в «Норвиче» Йоханнеса Торупа, который работал с командой с июля. После 11 матчей «Норвич» с 17 очками занимает седьмое место в английском чемпионшипе.

Уилшир завершил карьеру футболиста в 2022 году. Его последним клубом стал датский «Орхус». Также полузащитник выступал за «Арсенал», «Болтон», «Борнмут» и «Вест Хэм».