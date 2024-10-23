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Сегодня, 12:30

Экс-игрок «Арсенала» Уилшир стал главным тренером «Норвича»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир назначен главным тренером «Норвича», сообщает пресс-служба «канареек».

32-летний англичанин последние два года возглавлял команду «Арсенала» до 18 лет. Он сменил в «Норвиче» Йоханнеса Торупа, который работал с командой с июля. После 11 матчей «Норвич» с 17 очками занимает седьмое место в английском чемпионшипе.

Уилшир завершил карьеру футболиста в 2022 году. Его последним клубом стал датский «Орхус». Также полузащитник выступал за «Арсенал», «Болтон», «Борнмут» и «Вест Хэм».

Джек Уилшир
Футбол
ФК Норвич

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