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Сегодня, 07:36

Экс-игрок «Челси» Лебеф раскритиковал футболистов команды

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф раскритиковал лондонский клуб за их игру в большинстве в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).

«Ладно, сезон для вас уже закончился, но вы играете с «Бернли» 11 против 10, так что они собираются выиграть... а потом они растворяются. У футболистов нет выносливости, ничего в сердце, ничего в мозгу, они не знают, что делать на поле», — цитирует Лебефа Metro со ссылкой на ESPN.

На данный момент «Челси» занимает 11 место турнирной таблицы АПЛ, набрав 40 очков.

ФК Челси
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