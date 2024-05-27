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Сегодня, 06:15

Экс-игрок «Ливерпуля» Фаулер поделился мнением об отставке Почеттино

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси».

«Сейчас все больше и больше тех, кто не может устоять перед желанием отправить в отставку тренера. Владелец «Челси», видимо, считал, что, потратив много денег на трансферы, результаты должны быть другими», — цитирует бывшего игрока The Mirror.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Почеттино покидает пост главного тренера.

«Челси» завершил прошедший чемпионат Англии на шестом месте в таблице, попав в квалификацию Лиги конференций сезона-2024/25.

Маурисио Почеттино
Робби Фаулер
ФК Челси
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