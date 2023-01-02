Каррагер: «Я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру «Арсенала» в текущем сезоне.

«Временами «Арсенал» не был особенно хорош, и мне приходилось относиться к нему довольно негативно. Но посмотрите на начало сезона: одно поражение, одна ничья, а остальные матчи они выиграли. Причем поражение-то они не заслужили. Приятно видеть другую команду, другую историю. Мне очень нравится то, что сделал Микель Артета. Мне нравится смотреть, как его команда выкладывается. Это молодые игроки, у них много энергии. Когда их показывают по телевизору, хочется смотреть на них. Я бы хотел, чтобы они продолжили и сделали это», — цитирует Sky Sports Каррагера.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 43 очка в 16 матчах.

В следующем туре «канониры» сыграют против «Ньюкасла». Матч пройдет 3 января в 22.45 (мск).