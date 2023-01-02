Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:39

Каррагер: «Я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру «Арсенала» в текущем сезоне.

«Временами «Арсенал» не был особенно хорош, и мне приходилось относиться к нему довольно негативно. Но посмотрите на начало сезона: одно поражение, одна ничья, а остальные матчи они выиграли. Причем поражение-то они не заслужили. Приятно видеть другую команду, другую историю. Мне очень нравится то, что сделал Микель Артета. Мне нравится смотреть, как его команда выкладывается. Это молодые игроки, у них много энергии. Когда их показывают по телевизору, хочется смотреть на них. Я бы хотел, чтобы они продолжили и сделали это», — цитирует Sky Sports Каррагера.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 43 очка в 16 матчах.

В следующем туре «канониры» сыграют против «Ньюкасла». Матч пройдет 3 января в 22.45 (мск).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Джейми Каррагер
Микель Артета
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Сотрудники ГИБДД в Якутии спасли замерзающую на морозе женщину
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Лестер» подпишет полузащитника сборной Марокко Унаи, если из команды уйдет Тилеманс