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10 ноября, 06:55

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Астон Виллы» (1:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии. Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду в этой встрече был капитаном команды.

«Роналду стал капитаном «Манчестер Юнайтед», и команда проиграла. Твоя задача — говорить в конце матча. Я бывал в таком положении. Если команда выигрывает, к журналистам выходит, игрок, который забил гол, или звезда. Если проигрываете, это делает ваш вратарь, защитник или капитан. Почему мы ничего не слышали от Роналду? Он должен был быть там, чтобы сказать: «Вот что мы сегодня сделали неправильно, мы будем усердно работать на следующей неделе и будем готовы к следующей игре», — приводит Metro слова Невилла.

Сегодня, 10 ноября, «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет против «Астон Виллы» в Кубке английской лиги.

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Гари Невилл
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
0
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