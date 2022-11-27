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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о продаже клуба.
«Это меня не удивляет. Я уже полгода говорю, что Глейзерам придется продать клуб полностью или частично. Любой, кто достаточно близко знаком с клубом, знает это. В клубе необходим капитал и деньги, просто для инвестиций, которые им придется вложить в стадион, тренировочную базу и спортивный проект. У них недостаточно денег.
Факт в том, что они получали дивиденды, но не развивали стадион, дали спортивной базе устареть. По своей инфраструктуре клуб очень отстает от мировых лидеров. Это недопустимо, если нет результатов на поле. И вот вы складываете все это вместе и приходите к тому моменту, когда уже достаточно», — приводит слова Невилла Sky Sports.
25 ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед». Затемм сообщалось, что клуб готовы купить британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания Apple.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования