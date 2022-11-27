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Невилл - о продаже «МЮ»: «Глейзеры получали дивиденды, но не развивали инфраструктуру — это недопустимо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о продаже клуба.

«Это меня не удивляет. Я уже полгода говорю, что Глейзерам придется продать клуб полностью или частично. Любой, кто достаточно близко знаком с клубом, знает это. В клубе необходим капитал и деньги, просто для инвестиций, которые им придется вложить в стадион, тренировочную базу и спортивный проект. У них недостаточно денег.

Факт в том, что они получали дивиденды, но не развивали стадион, дали спортивной базе устареть. По своей инфраструктуре клуб очень отстает от мировых лидеров. Это недопустимо, если нет результатов на поле. И вот вы складываете все это вместе и приходите к тому моменту, когда уже достаточно», — приводит слова Невилла Sky Sports.

25 ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед». Затемм сообщалось, что клуб готовы купить британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания Apple.

Источник: Sky Sports

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Гари Невилл
ФК Манчестер Юнайтед
0
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