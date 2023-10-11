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11 октября, 23:28

Экс-игрок «МЮ»: «Футболистам противно то, как тен Хаг обращался с Роналду и Санчо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Бразил высказался о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге.

«Это то, что я слышал ... от игрока «Манчестер Юнайтед», который рассказал это кое-кому, кого я очень хорошо знаю. Он сказал, что у игроков нет менеджера. У них его вообще нет.

Судя по всему, им противно то, как он обращался с Роналду, и они говорят, что Санчо — отличный парень, который работает не покладая рук», — приводит слова Бразила TalkSport.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

В конце прошлого года клуб расторг контракт с Криштиану Роналду, после того, как португалец дал интервью, в котором раскритиковал тег Хага.

 

Джейдон Санчо
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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