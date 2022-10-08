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Сегодня, 07:41

Неста о Холанне: «Смог бы остановить его. Если есть пространство — ты труп»

Неста объяснил, за счет чего смог бы успешно играть против Холанна
Руслан Минаев

 Бывший защитник «Милана» и «Лацио» Алессандро Неста считает, что смог бы противостоять нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну.

По словам чемпиона мира в составе сборной Италии, в этом ему помог бы опыт игры против бразильского нападающего Роналдо.

«Я считаю, что смог бы играть [против Холанна], потому что играл против бразильца Роналдо. Для меня он был другим.

[С Холанном] я бы держался рядом. Когда он попытается сделать рывок, я заблокирую его. Если есть слишком много пространства — ты труп», — цитирует Несту Goal.com.

Неста завершил профессиональную карьеру в 2014 году.

Холанн в текущем сезоне провел за «Манчестер Сити» 12 матчей, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи.

Алессандро Неста
Роналдо
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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