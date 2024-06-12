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12 июня, 23:21

Экс-игрок «Реала» может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

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Бывший защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перейти в «Интер Майами», сообщает журналист Герман Гарсия Грова в социальных сетях.

По данным источника, руководство американского клуба начало переговоры с 31-летним футболистом.

В последнее время Варан выступал за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 32 матчах «красных дьяволов» во всех соревнованиях, в которых забил один гол. Француз покинул манкунианцев в связи с окончанием срока контракта.

Ранее в ходе карьеры Варан играл за «Ланс» и мадридский «Реал».

В «Интер Майами» выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

Лионель Месси
Рафаэль Варан
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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