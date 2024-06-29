Экс-игрок сборной Англии Руни дал совет Беллингему

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни посоветовал полузащитнику национальной команды Джуду Беллингему контролировать свои эмоции.

«В игре против Словении он не мог скрыть своего разочарования. Его язык тела посылал сигналы болельщикам, его партнерам, тренеру. Со мной такое было. Я знаю, в какой ситуации он находится. Не делай глупостей, Джуд», — цитирует Руни Goal.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет со Словакией. Матч состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.