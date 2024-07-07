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Сегодня, 17:13

Экс-игрок сборной Испании Тиагу Алькантара завершил карьеру в 33 года

Тиагу Алькантара.
Фото Global Look Press
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Бывший игрок сборной Испании Тиагу Алькантара принял решение о завершении карьеры в 33 года, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Последним клубом центрального полузащитника был «Ливерпуль», за который он выступал с сентября 2020-го по июль 2024 года. Футболист сыграл в 98 матчах мерсисайдцев, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Наибольших успехов Алькантара добился в Баварии. Вместе с мюнхенским клубом он стал семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем национального Кубка, трехкратным триумфатором Суперкубка страны и победителем Суперкубка УЕФА.

Также в карьере Алькантара выступал за «Барселону».

В составе сборной Испании Алькантара провел 46 матчей, в которых забил два гола.

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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