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Павел Яковлев: «Приглашал «Челси», но я отказался. В России сказали: «Мы тебе хорошую зарплату сделаем, ты играешь в «Спартаке»!

Владислав Маслов
Корреспондент
Павел Яковлев в игре за «Факел».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Павел Яковлев рассказал, что в свое время отказался от приглашения «Челси».

С 2003 по 2022 год владельцем лондонского клуба был российский бизнесмен Роман Абрамович.

«В начале моей карьеры в «Спартаке» я провел хорошие полсезона, после чего пошли слухи, что меня хочет пригласить «Челси». Мы обсуждали этот момент с агентом, он мне тогда сказал, что это все реально. Еще мной интересовался бельгийский «Генк» (или «Гент») и голландский ПСВ, если не ошибаюсь. Но мы приняли решение, что в России классно. «Мы тебе сейчас хорошую зарплату сделаем, ты играешь в «Спартаке»!

Что думаю об этом сейчас? Конечно, надо было уезжать», — сказал Яковлев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Яковлев выступал за «Спартак» с 2009 по 2016 год, провел 91 матч и забил 12 голов. 33-летний игрок является воспитанником красно-белых, также он известен по игре за «Крылья Советов», «Мордовию» и «Анжи» в РПЛ. На сегодняшний день полузащитник выступает в медиалиге.

Источник: Коммент.Шоу
Павел Яковлев
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси

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