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Рио Фердинанд — де Хеа: «А достаточно ли он хорош для стиля игры тен Хага?»

Руслан Минаев
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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением об игре вратаря «манкунианцев» Давида де Хеа под руководством Эрика тен Хага.

«Вопрос к де Хеа — а достаточно ли он хорош в игре ногами, как того требует стиль Эрика тен Хага? Достаточно ли он хороший футболист, а не только голкипер, чтобы играть? Я думаю, что мы узнаем ответ в конце сезона, когда тен Хаг обозначит свое мнение», — приводит BT Sport слова Фердинанда.

Де Хеа грубо ошибся в матче 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1), пропустив гол после несильного удара Саида Бенрахма.

Давид Де Хеа
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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