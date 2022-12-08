Экс-менеджер «Спартака» и «Локо» Цорн выступил на самом популярном британском спортивном канале о ситуации с Роналду

Экс-менеджер «Спартака» и «Локомотива» Томас Цорн высказался на популярном британском канале Sky Sports об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану — легенда. Он многого достиг в своей карьере. С такими игроками важно поддерживать тесный контакт, общаться с ними в частном порядке, говорить прямо и открыто, но с уважением.

В конце концов, важно иметь такой состав, в котором никто бы не портил атмосферу. Не утверждаю, что Криштиану это делал. Может быть. Много всего произошло за кулисами. Мы ничего не знаем об этом.

Думаю, уход из «МЮ» пойдет Криштиану на пользу. Но и для клуба это тоже хорошо», — сказал Цорн.

В конце ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду.

Ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и главного тренера Эрика тен Хага.