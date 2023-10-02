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Экс-нападающий и президент «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли умер в возрасте 79 лет

Руслан Минаев
Фрэнсис Ли.
Фото ФК «Манчестер Сити»
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Бывший нападающий и президент «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли умер на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба «горожан». Отмечается, что он долгие годы боролся с раком.

Он выступал за клуб с 1967 по 1974 год. Ли провел за «Ман Сити» 330 матчей и забил 148 голов. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Англии, Кубка Английской лиги, Кубка обладателей кубков и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В период с 1994 по 1998 год он был президентом клуба.

В составе сборной Англии на счету Ли 27 матчей и 10 голов. В 2010-м он был включен в зал славы английского футбола.

ФК Манчестер Сити
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