Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в социальных сетях объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 35-летнего нигерийца был «Аль-Кувейт», который он покинул в 2021 году.

За свою карьеру футболист выступал также в Норвегии, Китае и Турции. Но наибольшую известность он приобрел за время выступления за «Челси», в составе которого играл с 2006 по 2017 годы.

Вместе с «Челси» Оби Микел выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, по два раза — чемпионат Англии и Кубок английской лиги, четыре раза — Кубок Англии и один раз — Суперкубок страны.