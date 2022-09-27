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27 сентября, 17:45

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Джон Оби Микел.
Фото Reuters

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в социальных сетях объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 35-летнего нигерийца был «Аль-Кувейт», который он покинул в 2021 году.

За свою карьеру футболист выступал также в Норвегии, Китае и Турции. Но наибольшую известность он приобрел за время выступления за «Челси», в составе которого играл с 2006 по 2017 годы.

Вместе с «Челси» Оби Микел выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, по два раза — чемпионат Англии и Кубок английской лиги, четыре раза — Кубок Англии и один раз — Суперкубок страны.

Джон Оби Микел
ФК Челси
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