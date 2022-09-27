Экс-полузащитник сборной Англии Фабиан Делф объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Англии Фабиан Делф объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

«Сегодня я объявляю о завершении карьеры, испытывая только радость и благодарность за то, что дала мне эта прекрасная игра. Спасибо моей семье, друзьям, игрокам и персоналу из удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять, а также за поддержку, которую я получил от болельщиков», — написал Делф в социальной сети.

Последним клубом Делфа был «Эвертон», который он покинул летом в качестве свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Лидс», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».

За основную сборную Англии Делф дебютировал в 2014 году. Игрок повел за национальную команду 20 матчей и принял участие в чемпионате мира-2018 в России.