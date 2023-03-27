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Сегодня, 07:18

Стеллини будет работать и.о. главного тренера «Тоттенхэма» до конца этого сезона

Руслан Минаев
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Кристиан Стеллини — бывший помощник Антонио Конте — будет работать исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» до конца этого сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Помощником Стеллини будет Райан Мэйсон.

К новому сезону «шпор» возглавит другой специалист, поиски которого продолжаются. Руководство клуба выбирает из 4-5 кандидатов, среди которых был и Томас Тухель. Но немец подписал контракт с «Баварией».

Об увольнении Конте стало известно сегодня, 27 марта. Итальянец возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
Райан Мэйсон
Томас Тухель
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