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Сегодня, 10:23

Хави хотел бы возглавить клуб АПЛ

Руслан Минаев
Хави.
Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави хотел бы поработать в Англии, сообщает Sport.es.

По данным источника, в этом году 44-летний специалист не собирается возобновлять работу. Но в будущем рассмотрит вариант с продолжением карьеры в АПЛ, так как считает лигу интересной для себя.

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества. 24 мая «Барселона» все же объявила об уходе тренера. По словам самого Хави, решение об отставке было принято клубом под давлением людей сверху.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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