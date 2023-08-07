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Сегодня, 19:03

Экс-тренер «Челси» Моуринью рассказал об отношениях с Абрамовичем

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, в каких он был отношениях с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Португальский специалист возглавлял лондонский клуб с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год.

«Один президент клуба сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я разбираюсь в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен именно этот игрок, ты его получишь», — сказал он мне. Это был Эссьен. «Лион» хотел невероятную сумму, но он купил его. Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. На данный момент Моуринью возглавляет «Рому».

ФК Челси
Жозе Моуринью
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