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Сегодня, 18:16

Экс-тренер ПСВ предположил, что Гакпо несвоевременно перешел в «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ПСВ Ад де Мос выразил мнение, что нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо несвоевременно перешел из ПСВ в «Ливерпуль»

«Гакпо перешел в «Ливерпуль» в то время, когда команда в некоторой мере разочаровывает своих болельщиков. Их привычный дух испарился, и на данный момент они не входят в число лучших команд, как и «Челси». «Ливерпуль» в настоящий момент пытается снова встать на ноги, и сейчас неподходящее время для молодых игроков. Не знаю, подходящее ли оно для перехода в «Ливерпуль». Кроме того, возможно, Юрген Клопп скоро уйдет из клуба», — приводит слова де Моса Soccernews.

В начале января стало известно о том, что 23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль». Ранее он выступал за ПСВ, в составе которого провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.

Источник: https://www.soccernews.nl/news/gakpo-in-de-problemen-afl-18-podcast-twee-viertje/
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
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