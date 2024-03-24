Экс-тренер «Тоттенхэма» Ходдл назвал период работы в лондонском клубе худшим в карьере

24 марта, 16:58
Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл рассказал о работе в «Тоттенхэме». Он назвал этот период худшим в своей карьере.
«Это должно было стать местом, где я был бы самым счастливым, но все было не так, я был самым несчастным. И этим все сказано, не так ли? Потому что я хотел сделать много и хорошо для клуба», — рассказал Ходдл в интервью Крису Каулину.
Он заявил, что политика клуба была неправильной и не было финансов в команде.
«Я понимаю, что это было, наверное, самое разочаровывающее и самое грустное время для меня как тренера», — рассказал Ходдл в интервью Крису Каулину.
66-летний Ходдл возглавлял «Тоттенхэм» с 2001 по 2003 год.
После 28 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка.