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24 марта, 16:58

Экс-тренер «Тоттенхэма» Ходдл назвал период работы в лондонском клубе худшим в карьере

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл рассказал о работе в «Тоттенхэме». Он назвал этот период худшим в своей карьере.

«Это должно было стать местом, где я был бы самым счастливым, но все было не так, я был самым несчастным. И этим все сказано, не так ли? Потому что я хотел сделать много и хорошо для клуба», — рассказал Ходдл в интервью Крису Каулину.

Он заявил, что политика клуба была неправильной и не было финансов в команде.

«Я понимаю, что это было, наверное, самое разочаровывающее и самое грустное время для меня как тренера», — рассказал Ходдл в интервью Крису Каулину.

66-летний Ходдл возглавлял «Тоттенхэм» с 2001 по 2003 год.

После 28 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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