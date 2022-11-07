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Сегодня, 10:37

Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом третьего дивизиона Англии

Руслан Минаев
Петр Чех в составе «Гилфорд Финикс».
Фото Shutterstock
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Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд». Об этом сообщила пресс-служба клуба на странице в Twitter.

«Я в предвкушении нового вызова с «Челмсфордом» и хочу помочь команде достичь её целей в этом сезоне», — сказано в сообщении клуба в соцсети.

«Челмсфорд» выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии. Ранее Чех играл в составе клуба четвертого дивизиона «Гилфорд Финикс».

30 июня этого года 40-летний чех покинул пост технического директора и спортивного советника «Челси».

Петр Чех
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