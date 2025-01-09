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Сегодня, 05:04

Экс-вратарь «Сатурна» Кински с трибун наблюдал за дебютом сына за «Тоттенхэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
Антонин Кински-младший обнимает сестру.
Фото Reuters
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Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински-младший поделился эмоциями от своего первого матча в составе лондонской команды. Он сыграл на ноль в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).

«Я бы сказал, что я большой мечтатель. Возможно, эта мечта мне никогда и не снилась. Я счастлив за весь клуб. Пришел в «Тоттенхэм» всего три дня назад, но здесь меня встретили добрые люди.

После финального свистка я праздновал победу с моей сестрой, потому что вчера я узнал, что сегодня могу оказаться в воротах, поэтому сразу же позвонил им, моя сестра приехала, ее парень, мои родители, я был так счастлив видеть их здесь в такой особенный вечер. Надеюсь, мой отец гордится. Вся семья, мой дедушка тоже был вратарем, он тоже смотрел. Я надеюсь, что они все счастливы», — цитирует BBC Кински.

Отец голкипера «шпор» Антонин Кински выступал за раменский «Сатурн» с 2004 по 2010 год.

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Антонин Кински
Антонин Кински-младший
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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