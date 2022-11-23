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23 ноября, 08:12

Кавазашвили об уходе Роналду: «Он, как Дзюба, претендует на большое уважение, но забывает про возраст»

Кавазашвили сравнил уход Роналду из «МЮ» с ситуацией Дзюбы в Турции
Руслан Минаев
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Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Португалец стал свободным агентом.

«Я думаю, что он в свои годы должен вести себя более умиротворенно и спокойно, несмотря даже на то, что он величайший футболист. Он должен понимать, что его время уходит в закат и он не сможет приносить ту пользу, которую он мог делать в своем расцвете сил. Поэтому я даже не могу его осуждать.

Он высочайший профессионал, легендарная личность в футболе. Если я сейчас из старой плеяды ветеранов буду осуждать его поступки, то думаю, что это будут неоправданные действия с моей стороны. Мне будет очень жаль не видеть его на футбольном поле в том расцвете сил, в котором он постоянно находился. Но он сейчас не сможет принести пользу ни одной из команд, которая претендует на первенство в такой футбольной стране, как Англия.

Сможет ли он еще поиграть в другой стране? Да, но смотря как он будет играть. Это то же самое, не хочу сейчас проводить параллель, но у меня взывает желание все-таки вспомнить про нашего Артема Дзюбу, их пути футбольные в последнее время схожи. Он тоже претендует на очень большое уважение со стороны футбольных клубов, но забывает, что возраст. Возраст тянет человека уже вниз, а не вверх, ничего не поделаешь. Каждому приходит свое время», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-schitaet-chto-futbolnyie-puti-dzyubyi-i-ronaldu-v-poslednee-vremya-shozhi

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Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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