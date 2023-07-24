Экс-вратарь «Вест Хэма» и «Ньюкасла» потерял сознание в прямом эфире перед матчем «Милана» и «Реала»

Бывший вратарь «Вест Хэма» и «Ньюкасла» Шака Хислоп потерял сознания в прямом эфире.

По данным источника, экс-футболист, который на данный момент является комментатором ESPN, работал у поля перед товарищеским матчем между «Миланом» и «Реалом». В прямом эфире Хислоп пошатнулся и упал на газон. Ему сразу же оказали первую помощь.

Позже представитель телеканала заявил, что он «находится в сознании и восстанавливается».

54?летний выступал за «Рединг», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Портсмут». Хислоп закончил карьеру в американском «Далласе».