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Сегодня, 13:11

Экс-вратарь «Вест Хэма» и «Ньюкасла» потерял сознание в прямом эфире перед матчем «Милана» и «Реала»

Константин Белов
Корреспондент
Шака Хислоп.
Фото Скриншот трансляции.
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Бывший вратарь «Вест Хэма» и «Ньюкасла» Шака Хислоп потерял сознания в прямом эфире.

По данным источника, экс-футболист, который на данный момент является комментатором ESPN, работал у поля перед товарищеским матчем между «Миланом» и «Реалом». В прямом эфире Хислоп пошатнулся и упал на газон. Ему сразу же оказали первую помощь.

Позже представитель телеканала заявил, что он «находится в сознании и восстанавливается».

54?летний выступал за «Рединг», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Портсмут». Хислоп закончил карьеру в американском «Далласе».

ФК Вест Хэм Юнайтед
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