Экс-вратарь «Вест Хэма» и «Ньюкасла» потерял сознание в прямом эфире перед матчем «Милана» и «Реала»

Сегодня, 13:11
Бывший вратарь «Вест Хэма» и «Ньюкасла» Шака Хислоп потерял сознания в прямом эфире.
По данным источника, экс-футболист, который на данный момент является комментатором ESPN, работал у поля перед товарищеским матчем между «Миланом» и «Реалом». В прямом эфире Хислоп пошатнулся и упал на газон. Ему сразу же оказали первую помощь.
Позже представитель телеканала заявил, что он «находится в сознании и восстанавливается».
54?летний выступал за «Рединг», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Портсмут». Хислоп закончил карьеру в американском «Далласе».