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Сегодня, 11:16

Экс-защитник «Барселоны» Семеду может продолжить карьеру в «Роме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Todofichajes.

По информации источника, руководство римского клуба считает, что футболист прекрасно впишется в стиль игры команды. Ранее португальский защитник выступал за «Барселону» с 2017 по 2020 год.

Семеду может присоединиться к римскому клубу на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона. Его контракт с «Вулверхэмптоном» истекает в конце июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний португалец сыграл за английский клуб 32 матча и отдал две результативные передачи.

Нелсон Семеду
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ФК Рома
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