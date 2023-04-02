Экс-защитник «Барселоны» Семеду может продолжить карьеру в «Роме»

Защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Todofichajes.

По информации источника, руководство римского клуба считает, что футболист прекрасно впишется в стиль игры команды. Ранее португальский защитник выступал за «Барселону» с 2017 по 2020 год.

Семеду может присоединиться к римскому клубу на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона. Его контракт с «Вулверхэмптоном» истекает в конце июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний португалец сыграл за английский клуб 32 матча и отдал две результативные передачи.