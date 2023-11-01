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Сегодня, 22:17

Экс-защитник «Манчестер Сити» Брайан объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет из-за травмы

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Кин Брайан объявил о завершении карьеры в свой день рождения из-за постоянных травм. Сегодня, 1 ноября, футболист празднует свое 27-летие.

«Глава 27. Год новых начинаний для меня. Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. После двух долгих лет борьбы с травмой колена и медицинских консультаций пришло время попрощаться с игрой в футбол», — написал Брайан в социальной сети.

Защитник играл за академию «Манчестер Сити», откуда на правах аренды переходил в «Бери» и «Олдхэм». Также высьупал за «Шеффилд Юнайтед» и «Болтон». Последним клубом англичанина стал «Вест Бромвич», где игрок получил травму крестообразной связки.

ФК Манчестер Сити
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