Рио Фердинанд: «Очевидно, что Роналду давал интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба»

22 ноября, 22:33
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из «МЮ».
«Думаю, что теперь обе стороны должны быть довольны. Очевидно, что он давал это интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба.
Он был недоволен, о чем ясно дал всем это понять. Теперь все довольны.
Куда он перейдет? Не знаю. Думаю, это зависит от мотивации. Процесс выбора будет происходить за кулисами, но мы все скоро узнаем», — приводит слова Фердинанда Daily Express.
Ранее Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве. Нападающий раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.
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Основные источники исследования