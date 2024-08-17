Экс-защитник «МЮ» Фил Джонс объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс объявил о завершении карьеры.
«Моя карьера оказалась короче, чем мне бы хотелось. Стакан наполовину полон. Я получил лицензию категории «A» и хочу испытать себя в тренерской деятельности. В конечном итоге я хочу возглавить команду. Я полон решимости добиться этого», — цитирует Джонса BBC.
32-летний англичанин находился в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Манчестер Юнайтед».
Джонс провел за «МЮ» 229 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач. Также на счету защитника 27 матчей за сборную Англии.