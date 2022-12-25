Майка Ричардс рассказал, на что тратил зарплату в «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал о первом крупном контракте в клубе и на что он потратил деньги.

«Представьте себе, что сначала ваша зарплата составляет 560 евро, затем увеличивается до 5650 евро в неделю. А потом эта сумма превращается в 56,5 тысячи евро.

Я помню, однажды я увидел свою зарплату, она составляла 282 тысячи евро за неделю. Я тогда был на тренировке и просто подумал: «Вау! Как это?».

Что я мог сделать? Я пошел и купил себе Ferrari. У меня уже были Range Rover и Aston Martin, но я подумал, что время пришло, и купил себе Ferrari.

Расходы не ограничивались одними автомобилями, я начал смотреть дома в престижных районах. Я купил дом с тремя спальнями за 3,4 миллиона евро. Я жил в таком месте, которое меня устраивало, но ты все равно пытаешься что-то купить, когда ты футболист.

Вы никогда не будете довольны. Всегда хочется большего», — цитирует Ричардса The Sun со ссылкой на The Athletic.

Англичанин выступал за «Сити» с 2005 по 2015 год.