Эксперт: «Арсенал» готов заплатить 80 миллионов фунтов за Деклана Райса

Эксперт по трансферам Пол Браун уверен, что этим летом «Арсенал» приложит все усилия для подписания капитана «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Я думаю, что «Арсенал» определенно был бы готов заплатить 80 миллионов фунтов стерлингов за Деклана Райса. Однако его цена — это далеко не то, за что его ценит «Вест Хэм», и в этом проблема. Я действительно думаю, что даже если «Арсенал» не выиграет титул, то потратит много денег этим летом, потому что владельцы клуба видят, что они на пути к победе с Артетой и что они находятся на пороге чего-то действительно хорошего. Если «Арсенал» выиграет титул, я думаю, это еще больше увеличит бюджет», — приводит слова Брауна GiveMeSport.

Райс играет в системе «Вест Хэма» с лета 2013 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах.