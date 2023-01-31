Эльнени получил серьезную травму колена на тренировке «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени выбыл на длительный срок из-за травмы правого колена, сообщает сайт лондонского клуба.

30-летний футболист получил серьезное повреждение колена на тренировке. Ему потребовалась операция, которую он уже успешно перенес в Лондоне. При этом точные сроки его восстановления неизвестны.

В текущем сезоне футболист сборной Египта провел за «Арсенал» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Контракт Эльтнени с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще ан сезон.