Эльнени получил серьезную травму колена на тренировке «Арсенала»

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Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени выбыл на длительный срок из-за травмы правого колена, сообщает сайт лондонского клуба.
30-летний футболист получил серьезное повреждение колена на тренировке. Ему потребовалась операция, которую он уже успешно перенес в Лондоне. При этом точные сроки его восстановления неизвестны.
В текущем сезоне футболист сборной Египта провел за «Арсенал» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
Контракт Эльтнени с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще ан сезон.
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